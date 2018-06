DEZASTRU TOTAL | In anul in care au umilit FCSB in Europa, fanii lui Sporting "AU FURAT" 200 de milioane de euro din conturile clubului! Decizie oficiala

Dezastru la Sporting. Jucatorii si-au depus memorii pentru a pleca de la clubul din Lisabona dupa incidentele cu fanii.

In anul in care au umilit FCSB in play-off-ul UEFA Champions League (0-0 si 1-5 la Lisabona), Sporting va ramane fara patru dintre cei mai importanti fotbalisti.

William Carvalho, Bruno Fernandes, Bas Dost si Gelson Martins au rupt contractele cu Sporting si au informat clubul ca vor pleca in aceasta vara, cel mai probabil dupa Campionatul Mondial din Rusia. Decizia celor 4 fotbalisti, a caror cota de piata cumulata urca la 200 de milioane de euro, vine ca urmare a incidentelor petrecute la jumatatea lunii mai.

Atunci, un grup de 50 de indivizi mascati au intrat cu forta in cantonamentul lui Sporting si i-au luat pe bataie pe jucatori si membrii staff-ului tehnic. Vedeta Bas Dost, William Carvalho, capitanul echipei, precum si antrenorul Jorge Jesus au fost cei care au avut cel mai mult de patimit dupa atacul suporterilor si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Bas Dost s-a ales chiar cu capul spart dupa acest incident.