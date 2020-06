"Amenzile exagerate sunt ordine de la Guvern!" Atac dur la adresa Guvernului dupa scandalul dintre FRF si LPF: "Ce pretentii sa aveti de la gusatii astia"

LPF acuza FRF din cauza amenzilor uriase pe care le-au propus in cazul in care este depistat pozitiv un caz de Covid-19!

Scandalul a pornit de la revolta oficialilor LPF fata de amenzile propuse de FRF nu doar pentru cazurile de Covid-19, dar si pentru persoanele care merg pe stadion si au o temperatura mai mare de 37.3 grade Celsius.

In cazul in care o persoana de la stadion este gasita cu o temperatura mai mare de 37.3, atunci clubul are de platit amenzi uriase.

Dumitru Dragomir, fost sef al LPF a comentat scandalul dintre cele doua foruri si a afirmat ca Guvernul a ordonat amenzile propuse de FRF.

"Ori nu stiu regulamentul cei de la Liga, ori nu stiu ce se intampla. Daca FRF nu semneaza raportul anual, Liga se desfiinteaza instant. LPF este subordonata 100% FRF, si eu m-am mai certat cu Mircea Sandu dar il respectam si nu incalcam regulamentele Federatiei.

S-a exagerat cu amenzile pentru ca au venit ordine de la Guvern.

Ce pretentii sa aveti de la gusatii astia care stiu doar sa dea ordine dar distrug tot in urma lor.

Stadioanele se fac din banii nostri, nu din banii statului. Comunitatile locale si banii veniti la Guvern sunt din banii nostri, nu sunt facuti de Guvern. Guvernul nu a dat niciun fel de ajutor sportului romanesc in ultimii 30 de ani", a declarat Dumitru Dragomir la PRO X.