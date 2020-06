Razboiul dintre FRF si LPF este departe de final. Secretarul General LPF, atac direct la Razvan Burleanu. "Vrem sa mai aparem si noi in media din cand in cand"

Continua razboiul dintre FRF si LPF.

Secretarul General LPF, Justin Stefan, i-a raspuns lui Razvan Burleanu dupa ultimele declaratii facute.

"Din pacate cred ca domnul Razvan Burleanu nu cunoaste atributiile LPF. Ele sunt prevazute in lege. Nu sunt foarte multe. LPF este un organizator de competitie, asta inseamna ca programeaza meciuri, asta inseamna ca deleaga observatori, asta inseamna ca negociaza drepturile tv. Aici se opresc atributiile noastre. Poate ar fi trebuit sa le comunicam mai bine si aici imi asum partea mea de vina pentru ca noi avem un departament de comunicare foarte bun", a declarat Justin Stefan in exclusivitate pentru PRO X.

De asemenea, el a spus ca meritele pentru modul cum s-a negociat cu cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului pentru reluarea fotbalului in Romania nu sunt ale lui Razvan Burleanu.

"Asta cred ca este un joc de copii, pentru ca aici nu vorbim despre cine si ce trebuie sa faca. Hai sa vorbim putin despre implicarea domnului Burleanu. Hai sa ne uitam la Liga 3 la Liga 2, sunt competitii pe care le-a pus pe butuci sau pe care le-a afectat partial si aici cred ca e ca trantorul si cu albina. In momentul in care tu nu ai obiectul muncii, ne trezim ca vrem sa ne ducem undeva. Si unde ne ducem? Spre Liga 1, pentru ca vrem sa mai aparem si noi in media" a spus Secretarul General LPF.