Continua SCANDALUL intre FRF si LPF! Atac FARA PRECEDENT la adresa lui Burleanu: "Stim cu totii cum a aterizat in fotbal!"

Razboiul dintre Justin Stefan si Razvan Burleanu este departe de a se fi terminat.

Secretarul General LPF, i-a atras atentia presedintelui FRF sa vorbeasca despre competitiile organizate de institutia lui si nu despre cele organizate de Liga Profesionista de Fotbal.

Justin Stefan a fost nemultumit despre ultima declaratie a lui Razvan Burleanu, in care a spus ca fotbalul romanesc se afla in stare de urgenta dupa ce au fost depistate cele doua cazuri de COVID-19.

"La noi se poate intampla orice. Burleanu are comportament de pistolar. Sa ne aducem aminte de alegerile FRF, cand a iesit si a spus ca i-a ciuruit. Pe cine a ciuruit? Pe Lucescu, Chivu, Ionut Lupescu! Sunt tot felul de replici celebre, dar nepotrivite. Istoria fotbalului romanesc nu poate fi ciuruita. Oricum, el e un fel de presedinte telecomanda. Stim toti cum a aterizat in fotbal, la 29 de ani, la 16 ore dupa ce Gica Popescu fusese condamnat. Nu am spus-o eu, a spus-o presa, a venit intr-un moment ciudat, fara nicio realizare in domeniul asta, fara cunostinte, fara experienta in zona de administratie. A ars toate etapele si a ajuns cel mai tanar presedinte", a spus Secretarul General LPF.

De asemenea, el a declarat ca Razvan Burleanu a luat decizii in legatura cu Liga 1 dupa bunul sa plac si a ignorat votul lui Gino Iorgulescu.

"Nu vrem acele sanctiuni, pentru ca ele sunt suplimentare fata de ceea ce prevede legislatia din Romania. Asta reprezinta o presiune economica in situatia in care ne aflam. Ce a facut? A calcat in picioare tot. Gino Iorgulescu a refuzat propunerea, dar a aprobat-o Razvan Burleanu si Goga Octavian. Doua persoane fara nicio legatura cu LPF au luat aceasta decizie. Iertati-ma, dar nu sunt fanul regimului totalitar sau al unor personaje precum Kim Jong-un. Domnul Razvan Burleanu a spus ca nu poate dialoga cu un fotbalist pentru ca nu e ales de o adunare generala, nu poate dialoga cu salariatii pentru ca nu sunt alesi de nimeni. Iertati-ma, dar asta este un comportament in care incepi sa vorbesti singur", a declarat Justin Stefan pentru Digi Sport