Exclusiv | LPF il reclama pe Razvan Burleanu la UEFA. "Din pacate e un personaj care nu stie nimic despre fotbal"

Secretarul General LPF, Justin Stefan, a declarat in exclusivitate pentru PRO X ca il va da in judecata la UEFA si FIFA pe Razvan Burleanu.

Dupa ce Razvan Burleanu a declarat ca el a scos LPF din "amorteala" si ca datorita lui s-a reluat fotbalul in Romania, Justin Stefan a reactionat.

"Daca urmariti acea declaratie o sa vedeti ca el vorbeste de alegeri chiar mai repede de terminarea mandatului. Asa ca va asigur ca pregatim o adresa pentru FIFA SI UEFA in care discutam despre ingerintele presedintelui FRF. Il reclamam pentru ca am vazut in continuare aseara un anti-lider. Cred ca e o greseala fenomenala pe care a facut-o domnul Burleanu pentru ca a transmis un mesaj din care rezulta foarte clar ca el nu doreste sa colaboreze cu LPF. A transmis un mesaj in care incita la revolta", a declarat in exclusivitate Justin Stefan pentru PRO X.

De asemenea, Justin Stefan a spus ca Razvan Burleanu nu stie mai nimic despre fotbal.

"Ne-a ciuruit pe toti. Din pacate e un personaj care nu stie nimic despre fotbal. Are 3-4 fraze invatate cu limba de lemn si care nu iubeste fenomenul asta", a spus Secretarul General LPF.