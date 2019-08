"Am sunat sa-l SCHIMBE! SA SE LASE DE FOTBAL!" Becali a recunoscut ORDINUL dat catre banca! A anuntat un nou TRANSFER

Gigi Becali a vrut ca FCSB sa faca o schimbare inca din minutul 20! Balasa a fost scos insa abia in minutul 39.

Gigi Becali a recunoscut in premiera ca el a ordonat o schimbare la FCSB! Patronul echipei a sunat pe banca pentru ca Mihai Balasa sa fie inlocuit dupa gafa de la primul gol al partidei! In locul lui Balasa a intrat Vina in minutul 40. Becali l-a pus la zid pe fundasul central.

"Eu am dat telefon in minutul 20, dupa ce a gresit, dar trebuia sa se incalzeasca inlocuitorul. Dar trebuie sa dai exemplu, daca faci asa ceva? Trimiteti-l acasa, sa se odihneasca. Va dati seama ca venisera rusii sa-l vada, sa-l vand. Si el face asta? Pai de ce credeti ca l-am bagat? Ca nu l-as fi bagat altfel. L-am si iertat, am zis ca nu conta meciul asta cu Astra.



Vina, ce daca a gafat? El e jucator, nu e indolent pe teren. El paseaza decisiv, da goluri. Balasa nu e cu gandul la fotbal, lasa-te de fotbal. Trebuia sa-l schimbam din minutul 23 dar nu puteam.

Am luat un fundas central la pauza, vedem maine. Sa vedem ce raspuns da conducerea. Nu de la Hagi. Nu l-am luat. E mai bun ca ai nostri, noi nu avem fundasi centrali. Nu numai Balasa a gresit" a spus Gigi Becali la Digi Sport.