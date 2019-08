BREAKING NEWS: Budescu, inapoi in Liga 1, dar nu la FCSB! Anunt soc facut dupa meciul de la Giurgiu

Constantin Budescu (30 de ani) si-a reziliat contractul cu arabii de la Al Shabab si s-ar putea intoarce in Liga 1. In mod surprinzator, destinatia ar putea sa nu fie FCSB!

Constantin Budescu e chemat de Gigi Becali la FCSB, dar ar putea reveni in Liga 1 la o alta echipa. Cel poreclit "Budi" e ademenit si de Astra Giurgiu! Dani Coman, presedintele formatiei giurgiuvene, a confirmat interesul dupa meciul Astra 2-1 FCSB.

In acest moment, Budescu a plecat de la un salariu de 1.000.000$ pe an, iar pretentiile sale financiare pot fi destul de mari. Totusi, patronul Astrei, Ioan Niculae, are o relatie buna cu Budescu si are un avantaj: acela ca il poate atrage pe Budescu si cu promisiunea ca poate reface cuplul "letal" cu Alibec.

Dan Alexa: "Ni-l dorim pe Budescu, a scris istorie aici"

Si antrenorul Astrei, Dan Alexa, a confirmat interesul formatiei giurgiuvene pentru Budescu.

"Da, ni-l dorim pe Budescu, este un jucator care a scris istorie in tricoul Astrei", a spus acesta dupa meciul castigat in fata FCSB-ului cu 2-1.