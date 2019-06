"Am spus mereu ca suntem mai buni decat CFR, dar tot ei au luat titlul!" :) Ce spun stelistii despre lupta pentru titlu

Jucatorii FCSB spera sa distruga dominatia CFR-ului in acest sezon.

Unul dintre liderii din vestiar, Lucian Filip, spune ca stelistii sunt motivati la maximum inaintea reluarii meciurilor oficiale. FCSB are maine amical cu Viitorul, la Brasov. E ultimul test inaintea dublei cu Milsami Orhei, din turul 1 preliminar al Europa League. FCSB debuteaza acasa in Europa, la Giurgiu, pe 11 iulie. Returul e programat in Moldova o saptamana mai tarziu.

"A fost un cantonament greu. Am facut antrenamente bune, ce am lucrat pana acum cred ca ne va ajuta foarte mult in meciurile oficiale. Mister ne cere sa lucram perfect, dar in afara antrenamentelor incearca sa fie cat mai aproape de noi. Lupta la titlu cred ca se va da in 3, cu Craiova si CFR. Conteaza mai putin ce spun eu acum, de-a lungul timpului am spus mereu ca suntem mai buni decat CFR si ei au luat titlul. Sper ca de data asta sa fie invers. Daca ne pregatim bine, daca ne dorim mai mult, vor veni si victoriile. Avem 4 tururi preliminare de trecut, ne vor ajuta sa ne intram mai bine in ritm, sa ne pregatim de meciurile care vor urma. Vreau si titlul, si Europa League, sper sa intram in grupe", a spus Filip.