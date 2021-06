Becali a luat fundas din liga a 3-a germana, acum urmeaza un nou transfer! Pe cine vrea sa aduca la FCSB

Gigi Becali vrea sa intareasca atacul dupa ce l-a adus pe uriasul Vucur in aparare.

Becali are un nou impresar favorit: pe Florin Vulturar, agentul care i-a adus la FCSB pe Morutan, Alexandru Cretu sau Miron. Tot cu impresarul din Cluj a venit si Vucur. Gigi a terminat-o cu apararea si a pus acum tinta pe atac

"Vulturar l-a propus pe Vucur. Lui Vulturar i-am botezat copilul. E baiat bun, merge si la biserica. I-am zis despre Vucur ca daca nu are peste 1,90, nu discut. Il iau un an, apoi ii fac doua contracte: unul pe un an, altul pe doi. Ii dau 10 000 pe luna in primul an.

Daca imi convine, ii dau pe urma 12 000, apoi 15 000. Daca nu, nu-l mai tin. Vine gratis. De ce sa ii dau bani la semnatura? Nu-i dau. La revedere cu fundasii centrali. Mai luam atacant si gata! Sau poate aduc doi atacanti", a spus Becali la Digisport.