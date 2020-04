"Nu se poate juca asa!" Sorin Cartu nu crede ca metoda nemteasca poate functiona in Liga 1! Ce spune despre reluarea campionatului

Sorin Cartu a vorbit despre situatia de pandemie si a spus cand ar fi cel mai bine sa se reia campionatul.

Sorin Cartu, fostul jucator si antrenor roman, a discutat despre posibilitatea de a se relua Liga 1 si in ce conditii ar permite disputarea meciurilor. Cei din Bundesliga vor sa reia campionatul la inceputul lui mai, iar pentru ca acest scop sa fie posibil vor sa impuna mai multe masuri de siguranta. Una dintre posibilitati ar fi ca jucatorii sa vina direct de acasa la stadion in ziua meciului si sa nu mai stea la hotel, insa Cartu crede ca infrastructura din Romania nu permite acest lucru:

"Daca vom incepe incepe in mai e greu, jucatorii nu vor fi pregatiti. Multi bani vin din televiziuni si campionatul trebuie sa se incheie pe teren. Daca nu se deschid hotelurile nu se poate juca. O echipa nu poate juca in aceeasi zi in care a facut deplasarea. Decat asa, mai bine sa se reia in iunie fotbalul. De la Botosani la Craiova faci doua zile. In Germania au autostrazi, nu e ca la noi", a spus fostul antrenor pentru DigiSport.

Sorin Cartu nu este de acord ca toate partidele sa se joace fara spectatori deoarece s-ar pierde din frumusetea fotbalului. "Nu sunt de acord sa se joace toate meciurile fara spectatori. Ma gandesc ca ar fi bine sa vina spectatori cu masca si manusi. Pe un stadion de 30 de mii de locuri ar trebui sa lasam 10 mii de suporteri, sa stea la distanta. Trebuie sa gasim solutii.", a mai aduagat Cartu.

Sorin Cartu este o adevarata legenda a Craiovei maxima si le tine pumnii oltenilor si in acest sezon. Acesta a antrenat de-a lungul timpului pe CS U Craiova, Steaua, CFR Cluj, Poli Iasi sau Pandurii.