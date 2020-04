"Nu stiu de ce nu am ajuns acolo!" Putea fi o sansa URIASA pentru el, dar totul s-a risipit! Fotbalistul din Liga 1 care nu stie nici acum de ce nu a ajuns la FCSB: "E cel mai mare regret!"

Un jucator din Liga 1 a povestit cum a ratat transferul la FCSB.

Fotbalistul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, Gabriel Vasvari, a povestit cum a ratat transferul sau la FCSB in perioada cand vicecampioana Romaniei era antrenata de Laurentiu Reghecampf.

"Au fost ceva discutii cand era domnul Reghecampf la FCSB, cred ca chiar in primul meu sezon in Liga 1. Anamaria a vorbit, dar nu stiu de ce nu s-a rezolvat. Acesta e cel mai mare regret al meu, ca nu am facut pasul asta si sa joc apoi pentru echipa nationala. Chiar ma simteam bine, eram in forma foarte buna si cred ca puteam sa fac fata", a declarat Vasvari, la Digisport.

Vasvari joaca la Sepsi din iulie 2018, dupa ce a ajuns de la Timisoara in postura de jucator liber de contract. In acest sezon a marcat 5 goluri in 28 de meciuri pentru echipa covasneana.