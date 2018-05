"Am intrat in istorie, numele si marca egal Talpan Florin!" Juristul CSA ia in calcul sanctiuni din partea conducerii clubului

Juristul CSA Steaua a castigat o noua batalie in razboiul cu FCSB.

Florin Talpan a vorbit in aceasta dimineata, la PRO X, despre ultimul verdict dat de instanta, prin care FCSB ramane FCSB, fara sa mai existe vreo cale de atac pentru Gigi Becali.

Talpan a acceptat dialogul cu presa cu toate ca CSA Steaua i-a interzis sa mai vorbeasca in public in numele clubului. Tocmai din acest motiv, juristul se asteapta la sanctiuni.

"Eu nu am facut altceva decat sa imi fac datoria. Sunt foarte fericit. Am doua decizii ale ICCJ prin care am luat numele comercial si marca si cred ca am intrat in istorie."

"Indiferent ce se poate intampla de acum, sa fiu pedepsit, sanctionat... oricum, numele si marca egal Talpan Florin . Asta e!", a spus Talpan la Ora exacta in sport.

In cadrul emisiunii, Florin Talpan a fost rugat sa isi imagineze o situatie ipotetica - daca ar fi fost reprezentantul FCSB, ar fi putut castiga procesul impotriva CSA Steaua?

Talpan a evidentiat erorile facute de avocatii lui Gigi Becali pe durata proceselor.

"Sa vina in recurs avocatii FCSB-ului si sa formuleze niste chestii care nu se fac nici macar pe fond... A avut o aparare slaba. Au vorbit mult si fara nicio logica."

"Daca eram avocatul domnului Becali? N-as vrea sa dau un raspuns, pentru ca ar fi preluat de toate publicatiile apoi."

"Dar m-as fi luptat la fel de mult si cred ca as fi facut mai mult. Avocatii sai au luat foarte multi bani, in conditiile in care nu meritau acei bani", a mai spus Florin Talpan.