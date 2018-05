LIVE ACUM | Kristiansand 8-6 SCM Craiova, mansa tur a finalei Cupei EHF! Oltencele pot fi prima echipa care castiga un trofeu european

Kristiansand - SCM Craiova, mansa tur a finalei Cupei EHF, ora 18:00.

Min 18 Inceput strans de meci! 6-6 dupa 18 minute, dupa ce gazdele au condus cu 4-2.

SCM Craiova poate fi prima echipa din Romania care castiga un trofeu european in 2018 la handbal. CSM Bucuresti o poate urma, fiind calificata in Final Four-ul Ligii Campionilor.

SCM Craiova joaca prima mansa in deplasare, in Norvegia, si are statut de outsider in aceasta finala. Oltencele sunt de revelatia acestei stagiuni europene.

SCM Craiova intalneste insa un adversar care joaca perfect pe teren propriu. Kristiansand Vipers a pierdut un singur meci acasa in actuala campanie europeana, confruntarea cu Issy Paris din faza grupelor.