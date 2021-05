"Am inteles ca e razboi!" Clujenii ies la atac dupa acuzele lui Mihai Stoica! "De ce sa mai aduci inca un atacant?"

Mihai Stoica a insinuat ca Raul Rusescu ar putea semna cu CFR din sezonul urmator.

Dupa ce oficialul FCSB a facut aceasta afirmatie, au urmat reactii atat din partea jucatorului, cat si din partea clujenilor. Marius Bilasco, membru in conducerea clubului CFR-ist, nu intelege pozitia lui Mihai Stoica in toata aceasta poveste si spune ca nu are nici o logica aducerea lui Rusescu la Cluj, in conditiile in care echipa are deja 3 atacanti.

"Am inteles ca e razboi. Asta a fost mesajul, ca e razboi. Dar nu stiu ce inseamna razboiul asta, ca nu avem arme, nu avem bombe. Ar trebui sa se hotarasca. Nu vreau sa comentez ce spune Mihai Stoica. Nu e cazul, e prea mult. Etapa asta a fost cea mai elocventa. Practic, ambele echipe aveau nevoie de puncte.



Toata lumea ne acuza ca noi la Sepsi am castigat in trecut. Dar noi am castigat cu 1-0, extrem de greu. Nu poti sa arunci niste vorbe fara sa vezi ce s-a intamplat cu exactitate. Si noi am putea sa aruncam vorbe la victoria FCSB-ului de la Botosani. Trebuie sa gasim un echilibru, sa nu aruncam cu vorbe.

In primul rand ca-i faci rau jucatorului, nu cred ca-i usor nici pentru Raul Rusescu sa auda asemenea lucruri. Nu a existat nicio discutie de transferul lui. Avem 3 atacanti in lot si jucam cu unul. E o concurenta mare la echipa… De ce sa mai duci inca un atacant?", a spus Marius Bilasco la Look Sport.