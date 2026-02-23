Gigi Becali, derapaj sexist înaintea meciului cu Metaloglobus: ”A prins sămânța satanistă în lume!”

Roș-albaștrii au nevoie urgentă de o victorie, pentru că, în cazul în care se vor încurca, elevii lui Charalambous nu mai au nicio șansă să prindă play-off-ul. Calificarea în play-off nu este garantată pentru FCSB nici dacă va câștiga toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat.

Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!”

„O femeie cu sânii în vânt pe teren!” Reacție halucinantă a lui Gigi Becali după ce a văzut că Iuliana Demetrescu a arbitrat în Liga 1

„O femeie cu sânii în vânt pe teren!” Reacție halucinantă a lui Gigi Becali după ce a văzut că Iuliana Demetrescu a arbitrat în Liga 1

„O femeie cu sânii în vânt pe teren!” Reacție halucinantă a lui Gigi Becali după ce a văzut că Iuliana Demetrescu a arbitrat în Liga 1

Meciul de pe Arena Națională va fi arbitrat de brigada condusă de Iuliana Demetrescu, Cei doi asistenți vor fi Alexandru Vodă și Mihăiță Necula, în timp ce în camera VAR se vor afla Cristina Trandafir și Valentin Porumbel.

Gigi Becali a comentat delegarea Iulianei Demetrescu și a avut o nouă ieșire cu tentă sexistă. Finanțatorul roș-albaștrilor spune că Iuliana Demetrescu ar trebui să fie delegată la meciurile din fotbalul feminin, nu în meciurile din Superliga.

”Eu în țara asta am făcut și eu ce am putut și fac și eu ce pot. Dacă ei vor să batjocorească lumea, să o batjocorească. Să se ia după soroșiști. Să batjocorească lumea dacă vor. Nu vezi? Îl bagă la Ministerul Apărării pe Miruță, acum bagă femeie. E foarte bine! Să facă ce vor! Pot eu să îndrept eu lumea? Lumea se duce spre pieire! Nu o să pot să o îndrept eu.

Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei. Ce cauți? Nu avem bărbați să arbitreze?

Nu ca să mă irite. Ca să arate ei. Vor să arate. Să arate că au și femei, că și femeia poate să arbitreze. A prins aerul ăsta satanist, a prins sămânța satanistă în lume. Să vedem dacă poate Trump, dar nu cred că poate nici Trump să o distrugă. Noi am putea să facem legi în Parlament, dar nu te lasă soroșiștii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Ulterior, Gigi Becali și-a mai temperat discursul și, în mod surprinzător, finanțatorul roș-albaștrilor a spus că, deși nu este încântat de Iuliana Demetrescu, nu este nici deranjat.

”(n.r. Deci nu sunteți încântat de Iuliana Demetrescu) Dar nici nu mă deranjează. E treaba ei. D-aia nu mai pot eu de Iuliana Demetrescu. Are familia ei, Vassaras are familia lui, Burleanu familia lui. Și dacă nu intru în play-off, ce? La anul”, a adăugat patronul de la FCSB.