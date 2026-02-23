Chiar dacă i se promisese că își va putea continua cariera la Barcelona, Messi nu a putut semna un nou contract cu formația catalană din cauza problemelor financiare prin care trecea clubul.

Joan Laporta a recunoscut ruptura în relația cu Messi

Joan Laporta l-a anunțat în ultimul moment că este forțat să părăsească echipa, lucru peste care Lionel Messi nu a putut trece ușor.

Joan Laporta candidează pentru un nou mandat de președinte la Barcelona. Din acest motiv, conducătorul clubului blaugrana a fost obligat să demisioneze, pentru a se putea înscrie în cursa pentru un nou mandat.

Fanii Barcelonei l-au cerut pe Messi înapoi la echipă în mai multe rânduri, însă, de fiecare dată, Joan Laporta răspundea evaziv. Într-un interviu recent, conducătorul clubului de pe Camp Nou a recunoscut de fapt care este relația cu starul argentinian.

Se pare că lucrurile sunt complicate, iar relația este stricată iremediabil. Laporta a dezvăluit și un episod petrecut la gala de decernare a Balonului de Aur 2023, când l-a abordat pe Messi, însă argentinianul nu l-a băgat în seamă.

”Relația mea cu Messi nu mai este cea de odinioară. A existat și un incident la ceremonia Balonului de Aur, unde m-am dus să-l salut, dar el nu m-a băgat în seamă. De atunci, a existat o oarecare apropiere și sperăm ca acest lucru să continue în viitor. Relația este tensionată, dar el este o legendă a Barcelonei.

Știam că se află la Barcelona deoarece echipa națională a Argentinei juca aici, însă nu știam nimic despre celălalt motiv. Este clar că, dacă Messi vrea să intre pe teren, ar trebui să i se permită acest lucru ori de câte ori este posibil. Este casa lui. Și asta s-a întâmplat.

Leo merită o statuie pe Camp Nou, la fel ca cele pe care le au Cruyff și Kubala. Merită un omagiu, iar noi credem că momentul potrivit pentru a face acest lucru este atunci când stadionul va fi complet finalizat și va avea o capacitate de peste 100.000 de locuri”, a spus Joan Laporta, conform Mundo Deportivo.