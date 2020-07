Rolul Anamariei Prodan la Hermannstadt a fost DEZVALUIT: "Nu e patroana!" Anunt din interiorul clubului

Anamaria Prodan s-a decis sa se implice direct in activitatea clubului Hermannstadt, iar Claudiu Rotar, finantatorul clubului din Sibiu, a vorbit despre rolul impresarei la echipa.

Hermannstadt este pe o panta ascendenta de la sosirea Anamariei Prodan la echipa. Aducerea lui Ruben Albes pe banca tehnica le-a priit sibienilor, care au reusit sa adune trei victorii consecutive in playout si au urcat pana pe locul 3 in clasament.

Claudiu Rotar, principalul finantator de la Hermannstadt, a lamurit rolul pe care Anamaria Prodan il are la echipa:

"Daca nu risti, nu castigi. Am riscat, schimband antrenorul, si au inceput sa vina si rezultatele.

Baietii au promis ca scot echipa la liman. Si deocamdata se tin de cuvant. De ei depinde totul. A spus-o si Albes la ultima conferinta. El ii pregateste, dar pe teren, ei castiga meciurile.

Nu e patroana (n. r. Anamaria Prodan). Fiica ei, Rebecca, are un vot in Consiliul Director. Toti cei din Consiliu decidem impreuna. Suntem ca o familie.

Anamaria a bagat bani in club si datorita ei ne bucuram acum de o anume stabilitate financiara", a spus Claudiu Rotar pentru Gazeta.

27 de puncte are Hermannstadt in playout si se situeaza pe locul 3 in clasament. Etapa urmatoare, sibienii primesc vizita lui Sepsi, ocupanta locului 5, cu 24 de puncte.