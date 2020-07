Ramane si in “segunda”! Ruben Albes este sigur de postul sau la Hermannstadt: “Se va discuta mult despre el”

Anamaria Prodan a comentat situatia de la clubul din Sibiu si s-a plans de lipsa sprijinului din partea autoritatilor.

Adus in Romania pentru a-si cladi o cariera in antrenorat la Sibiu, spaniolul Ruben Albes incepe sa dea semne de viata la Sibiu chiar daca a debutat cu o infrangere. Hermannstadt a scapat de locurile codase din play-out dupa victoriile contra celor de la Poli Iasi si Chindia Targoviste, iar Anamaria Prodan se arata incantata de traseul omului adus de ea in Romania.

“E un tip serios, dedicat meseriei si familiei. Se va discuta mult despre el in Romania si in fotbal, in general. Am discutat de la inceput despre posibilitatea de a retrograda, iar intelegerea e ca el va ramane si in liga a doua pentru a readuce clubul pe prima scena. Proiectul este pe o perioada mai lunga, dar eu cred ca echipa va ramane in prima divizie si nu se va pune problema revenirii. Cred ca scapam, jucam bine, nu vad de ce n-am ramane in Liga 1. Fiecare punct este vital.

Vorbesc cu Ruben in fiecare zi, fotbalul din Romania i se pare total diferit fata de ce a intalnit el pana acum. I-am spus ca din sezonul viitor o sa aiba ocazia sa isi implementeze stilul cu jucatorii pe care ii vom aduce pentru a intari echipa.

Nu stiu daca fanii l-au botezat Banderas, dar Albes este cu logodnica lui aici. Ruben nu e obisnuit cu clima, era prea cald la Ovidiu si de aia a venit cu camasa desfacuta”, a spus Anamaria Prodan Reghecampf la Pro X.

Impresara a dezvaluit si primele impresii pe care i le-au facut orasul si suporterii din Sibiu, dupa ce a preluat fraiele clubului, insa si-a exprimat dezamagirea fata de sprijinul primit de la autoritati. Totusi, ea ramane optimista.

“Orasul este foarte frumos, fanii sunt apropiati de club. Nu suntem ajutati de municipalitate cum ne-am fi dorit noi, dar cred ca odata cu schimbarea echipei si cu imbunatatirea stilului de fotbal, cred ca primaria se va apropia de echipa”.