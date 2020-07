Motivul pentru care Eric a plans dupa golul marcat cu Hermannstadt: "Eu mi-am pierdut tatal in urma cu cateva zile si i-am dedicat golul"

FC Voluntari a pierdut cu 1-2 in fata lui Hermannstadt, iar dupa ce a marcat in poarta sibienilor, brazilianul a izbucnit in lacrimi.

Eric de Oliveira a dezvaluit ca tatal lui a decedat cu cateva zile inaintea meciului, iar el i-a dedicat golul marcat.

"Eu mi-am pierdut tatal in urma cu cateva zile si i-am dedicat golul. Am trait departe de el, dar din 2014 am luat legatura si am vrut sa ii arat ce copil avea. Am incercat sa tinem caat mai mult legatura si, din pacate, nu am ajuns acasa sa-l vad inainte sa moara. A fost, totusi, tataal meu, omul care m-a adus pe aceasta lume, alaturi de mama.

Eu cand am crescut aveam o vorba, spuneam mereu ca vreau sa fiu tatal pe care nu l-am avut. Nu mi-au lipsit banii sau altceva, dar as fi vrut sa ma vada jucand. Din păcate, nu am apucat sa-mi iau la revedere de la el, dar incerc sa tin minte momentele frumoase", a declarat Eric pentru Looksport.

Fotbalistul brazilian este cel mai bun marcator strain din Liga 1. Eric a reusit sa puncteze de 66 de ori in campionatul romanesc. El are cu 2 goluri mai mult decat fostul detinator al recordului, brazilianul Wesley.