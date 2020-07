REVOLTA IN PLAY-OUT! Se fac jocurile pentru Hermannstadt dupa venirea Anamariei Prodan? “Este INCREDIBIL ce s-a intamplat!”

Oficialii Chindiei Targoviste sunt furiosi dupa penalty-ul primit de Hermannstadt in meciul direct din play-out.

Chindia Targoviste are probleme uriase in Liga 1, iar situatia este si mai grava dupa infrangerea in fata celor de la AFC Hermannstadt. Sibienii au castigat cu 1-0 meciul de la Ploiesti, dupa un penalty dictat de arbitrul Catalin Popa. Targovistenii au acuzat cu vehementa decizia prin care Popa a acordat lovitura de la 11 metri la un duel intre Martac si Jo Santos. De asemenea, presedintele Marcel Ghergu a declarat ca trebuia ca meciul sa fie arbitrat de Ovidiu Hategan, insa CCA a schimbat arbitrul cu doar 24 de ore inainte de meci.

Asupra sibienilor lui Ruben Albes planeaza suspiciuni, dupa ce acestia au fost avantajati de arbitraj si la partida castigata la Iasi, contra lui Poli. Atunci, sibienii au primit un penalty venit dupa un fault in atac, in timp ce echipei lui Mircea Rednic i-au fost refuzate doua lovituri clare de la 11 metri. Sibienii au scapat si de o eliminare, la o faza la care Ousmane Vieira l-a accidentat pe Andrei Cristea chiar in fata arbitrului central. Adversarii lui Hermannstadt banuiesc ca noul patronat, in frunte cu Anamaria Prodan, trag sfori in culise pentru ca echipa sa se salveze de la retrogradare.

Chindia a anuntat astazi oficial, prin vocea lui Marcel Ghergu, ca a depus memoriu la CCA impotriva brigazii lui Catalin Popa si a cerut explicatii pentru deciziile arbitrului. De asemenea, formatia targovisteana a cerut ca arbitrul sa nu mai fie niciodata delegat la meciurile sale!