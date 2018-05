Alibec, sfatuit sa plece URGENT de la FCSB: "Sa schimbe peisajul si sa o ia de zero!" 3 posibile destinatii pentru atacantul scos din lot de Dica

Denis Alibec a avut un sezon dezastruos. Un singur gol a marcat atacantul in varsta de 27 de ani pentru FCSB.

Gigi Becali a anuntat imediat dupa finalul campionatului ca Alibec nu mai face parte din planurile de viitor ale echipei: "Se va antrena cu preparatorul fizic". Nicolae Dica anuntase dupa meciul de la Iasi ca Alibec nu va face parte din lot pentru ultimele 2 etape.

Cosmin Contra il sfatuieste pe Alibec plece cat mai repede de la FCSB. Selectionerul i-a mai intins o mana de ajutor lui Alibec in momentul cand a mai traversat o perioada slaba si l-a convocat la nationala, dar acum recunoaste ca jucatorul a ajuns intr-un punct critic.



"Trece printr-un moment mai greu decat acela. Denis ar trebui sa schimbe peisajul si sa-si gaseasca o echipa la care se poate impune asa cum a facut la Astra. Isi poate reveni, dar depinde doar de el. Am avut multe discutii cu el si mi-a lasat impresia ca este un baiat cu capul pe umeri. Poate este momentul sa faca anumite sacrificii si sa o ia de la zero", a declarat Cosmin Contra pentru FRFTV.

Inainte de finalul campionatului s-a vorbit despre un eventual transfer al lui Alibec in Franta. Bordeaux si Montepellier s-au interesat de roman. Si pentru CFR Cluj Alibec ar fi un fotbalist interesant. Ardelenii nu si-au ascuns simpatia pentru Alibec si Budescu, insa este greu de crezut ca cei doi vor fi cedati la echipa campioana.