"Alibec e primul transfer pe care mi-l doresc!" Prima oferta primita de atacantul care nu mai are viitor la FCSB: unde poate ajunge

Denis Alibec nu mai are viitor la FCSB.

Gigi Becali a anuntat imediat dupa finalul campionatului ca atacantul nu va mai face parte din planurile echipei si se va antrena separat, cu preparatorul fizic, pana isi va gasi o noua echipa.

Marius Sumudica, antrenorul alaturi de care Alibec a dat cel mai bun randament, este pregatit sa-l salveze pe atacantul in varsta de 27 de ani. Sumudica promite ca, in cazul in care isi va gasi un nou angajament in Turcia, Alibec va fi primul transfer pe care il va face.



"Daca plec in Turcia, Alibec este primul transfer pe care mi-l doresc. Pe cuvantul meu de onoare! Golul pe care il marcheaza Planic cu CFR Cluj e facut de Alibec, dar noi vedem mereu numai partile rele", a declarat Marius Sumudica la EuropaFM.