Alibec, OUT din lot si cu Astra! Dica: "Stiu ce am de facut daca raman la Steaua!" Cele 2 intrebari la care a REFUZAT sa raspunda

Nicolae Dica a vorbit despre posibiltatea de a ramane in sezonul viitor la Steaua.

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a vorbit despre partida cu Astra din ultima etapa a play-off-ului din Liga 1.

"Intalnim o echipa care isi doreste sa prinda un loc de Europa League, vor avea o dorinta foarte mare sa ne invinga. De la venirea domnului Multescu au jucat foarte bine, au schimbat si sistemul de joc, trebuie sa fim pregatiti pentru acest lucru, sa dam totul pe teren pentru ca a castiga jocul.



Atata timp cat avem sanse trebuie sa credem in ele, dar e cel mai important sa castigam noi, sa ne gandim prima data la jocul nostru, sa tratam foarte serios meciul, sa avem o atitudine foarte buna de la inceput pana la final ca sa castigam si apoi vedem ce s-a intamplat in meciul de la Cluj.



Nimeni nu credea ca putem sa castigam la Craiova, noi am crezut si am reusit. In aceasta saptamana totul a fost foarte bine. Avem sanse mai mici sa castigam campionatul, dar speram pana la sfarsit. Daca nu reusim sa castigam meciul nostru cu Astra, degeaba vor reusi cei de la Viitorul sa o incurce pe CFR.



La fotbal se poate intampla orice, imi aduc aminte ca am castigat campionatul cand eram secund cu Costel Galca, am facut 0-0 la Iasi iar Otelul i-a incurcat pe cei de la Targu Mures. Daca pierdem titlul si eu sunt vinovat pentru pierderea campionatului.



Chiar daca este primul an pentru mine in Liga 1, antrenez cea mai titrata echipa din Romania si este normal sa fiu vazut mai bine decat in urma cu un an. Pentru ca am facut rezultate bune la echipa, am avut un parcurs bun in Europa League, ne luptam pana in ultima etapa pentru castigarea campionatului si speram sa-l castigam.



Clar nu ma gandeam sa ajung asa repede la Steaua, dupa ce am un fost un an si jumatate secundul lui Costel Galca la Steaua, m-am dus in liga a 3-a la FC Arges, am reusit o promovare acolo si nu ma gandeam sa ajung atat de repede la o echipa titrata precum Steaua la 37 de ani. A fost sansa mea, am profitat de ea si sper sa inchei bine acest an la Steaua.



(Despre faptul ca Becali a anuntat ca Dica va ramane la Steaua chiar daca echipa nu castiga titlul) Este un lucru pozitiv pentru mine, asta inseamna ca munca mea e apreciata si e un lucru foarte important ca sunt apreciat de patron si de cei din conducere.



Ceea ce vedeti voi la televizor, ceea ce spune domnul Becali, eu inainte vorbesc cu dansul. Am discutii cu dansul aproape in fiecare zi si ceea ce se intampla la echipa, ceea ce vreau sa fac la echipa ii transmit. N-am primit ordine pana acum (de la Gigi Becali). Un sfat bineinteles ca primesc nu numai de la domnul Becali ci si de la oricine care e in conducerea clubului sau chiar si in afara clubului, oamenii de fotbal, oricine poate sa vina cu un sfat dar eu decid daca acel sfat este ok sau nu. De la oricine poti invata ceva.



Mai am contract pana la 30 iunie, vedem ce se va intampla dupa meciul cu Astra. Deocamdata nu am semnat prelungirea contractului cu Steaua si nu pot sa spun daca Alibec va ramane sau nu la Steaua. Stiu ce am de facut daca voi ramane la Steaua.



Alibec nu a fost exclus din lot, se antreneaza cu echipa, nu a fost inclus in lot pentru meciul cu Craiova. Nu a fost trimis sa se antreneze singur. Nu voi conta pe el cu Astra" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.

"Prefer sa nu raspund la intrebarea asta. Alta intrebare" a spus Nicolae Dica atunci cand a fost intrebat despre declaratia lui Mihai Stoica din urma cu cateva zile care acuza actele de indicisplina de la echipa. "Nu vreau sa comentez relatia cu Denis Alibec" a evitat Dica alt raspuns.