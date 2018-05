"E dispus sa se sacrifice, e capabil sa moara pe teren pentru echipa? Nu!" Unde a gresit Becali: MOTIVELE pentru care Budescu si Alibec nu s-au integrat la FCSB

FCSB a ratat titlul pentru al treilea sezon consecutiv.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Budescu si Alibec, principalii jucatori in care Dica isi punea toate sperantele in acest an, nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. Daca Budescu a reusit o serie de meciuri bune, in special in cupele europene, Alibec a fost o dezamagire totala. Un singur gol a marcat atacantul in varsa de 27 de ani.

Cei doi au fost criticati adesea de Gigi Becali, iar Razvan Lucescu este si el de aceeasi parere. Antrenorul lui PAOK considera ca ambii sunt fotbalisti extrem de talentati, insa nu sunt jucatori pe care sa te poti baza in orice moment. Dincolo de fluctuatiile de forma, cei doi pot foarte usor destabiliza si vestiarul.



"M-as astepta la mai mult de la Alibec. El are talent, dar nu are mentalitate deloc. Steaua a dat un milion sau cat a dat pe el (n.red. 2,04 milioane de euro) si a platit talentul, insa Alibec nu e un fotbalist complet, nu-ti garanteaza castigarea campionatului. El nu participa la construcția unei echipe, a unui grup unit. Pe Budescu il stiu de ani de zile, e un supertalent. Dar este el dispus sa se sacrifice, e capabil sa moara pe teren pentru echipa? Nu!", a declarat Razvan Lucescu pentru Gazeta Sporturilor.