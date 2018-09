Spaniolii au dat si premiile FIFA The Worst iar Florinel Coman este CASTIGATORUL! :)) FCSB a dat cel mai STUPID gol din 2018! VIDEO

Marca a anuntat si premiile pentru cele mai mari dezamagiri din fotbal in acest an.

La o zi dupa ce au fost anuntati castigatorii premiilor FIFA The Best, spaniolii de la Marca au venit cu echivalentul "Cireasa de Aur" de la Oscaruri - FIFA The Worst reprezinta premiile acordate deceptiilor din ultimul an!

Jorge Sampaoli a fost votat cel mai slab antrenor anul acesta cu 74% din voturi, depasindu-i pe Montella si Frank de Boer. Transferul lui Leonardo Bonucci de la Juventus la AC Milan a fost desemnat cel mai slab facut anul acesta - fundasul italian s-a intors la campioana Italiei dupa doar un sezon.

Bonucci, Karius, Ozil sau Alexis Sanchez nu lipsesc din cea mai slaba echipa din 2018.

Surpriza vine de la cel mai stupid gol marcat anul acesta (perioada luata in calcul a fost septembrie 2017-septembrie 2018) - reusita lui Florinel Coman cu Hapoel Beer Sheva a fost desemnata de cei de la Marca pentru gafele uluitoare ale fundasilor israelieni.