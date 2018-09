Decizia luata de Nicolae Dica dupa ce a mai primit o LOVITURA! FCSB ramane fara aparare, un pusti primeste o sansa URIASA

Nicolae Dica are mari batai de cap inaintea duelurilor cu Universitatea Craiova si Dinamo.

Nicolae Dica are mari batai de cap pentru perioada urmatoare. A ramas cu un singur fundas de meserie, Bogdan Planici! In urmatoarea luna, cel putin, Dica nu se va putea baza pe Balasa sau Momcilovic.

Marko Momcilovic este in aceeasi situatie in care a fost Balasa anul trecut dupa partida cu Hapeol Beer Sheva - el a suferit o recidiva care il va tine pe bara o luna. In ceea ce il priveste pe Mihai Balasa, RMN-ul efectuat astazi arata probleme la ligamente. Nu este vorba despre o ruptura, insa fundasul de 23 de ani va sta o perioada pe bara. Durata exacta de pauza urmeaza sa fie aflata astazi, insa cel mai probabil va lipsi 2 luni!

Astfel, Nicolae Dica va fi nevoit sa improvizeze. Dragos Nedelcu va reveni ca solutie pentru postul de fundas central, urmand ca la mijloc Dica sa mizeze pe doi dintre Ovidiu Popescu, Lucian Filip si Zlatinski.

Stefan Cana, promovat la echipa mare

Ca urmare a accidentarilor lui Mihai Pintilii, Marko Momcilovic si Mihai Balasa, Nicolae Dica se vede pus intr-o situatie neasteptata. El ii poate folosi pentru postul de fundas central pe Junior Morais si Dragos Nedelcu, jucatori reprofilati. Pentru banca de rezerve, ca acoperire, Dica il va promova pe tanarul Stefan Cana.

Fotbalistul are o poveste de viata senzationala. Adus acum un an in Bucuresti, Cana (18 ani) face parte dintr-un lot de 5 fotbalisti transferati de FCSB de la Iasi pentru grupele de tineret si echipa secunda.

Crescut in fotbalul mic, la Siretul Lespezi, in Iasi, Cana a jucat pe toate pozitiile, din aparare in atac. In sezonul 2014-2015, fotbalistul a iesit golgeter in campionatul judetean si a trecut la LPS Iasi. Pentru a nu renunta la fotbal, pustiul facea naveta cu trenul personal de la Iasi la Heci, un sat de langa Pascani.