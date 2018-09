Un nou duel intre Talpan si Becali! Marti incepe procesul pentru recunoasterea palmaresului: tactica pregatita de FCSB

Continua razboiul juridic dintre CSA Steaua si FCSB.

Marti, 25 septembrie, va avea loc prima infatisare in dosarul pentru stabilirea palmaresului. CSA Steaua incearca sa obtina cele 21 de titluri, 20 de Cupe, 4 Supercupe, dar si trofeele europene: Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei.

Potrivit steaualibera.com, avocatii lui FCSB vor incerca sa convinga instanta ca FCSB are dreptul de a detine palmaresul deoarece este echipa care joaca in prima liga si in cupele europene. De asemenea, acestia ar urma sa prezinte si o serie de sondaje care demonstreaza ca din punctul de vedere al suporterilor FCSB este de fapt Steaua.

FCSB va miza din nou pe cartea "continuitatii", mai noteaza sursa citata, desi aceasta tactica a dat gres in procesele pentru marca si numele "Steaua".