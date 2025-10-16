Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus înaintea derby-ului cu Dinamo

Fundașul giuleștenilor a subliniat faptul că Rapid se află pe locul secund în Superliga, la egalitate cu liderul FC Botoșani, iar cei din exterior care contestă jocul Rapidului nu reprezintă un punct de interes.

Alexandru Pașcanu a vorbit despre derby-ul cu Dinamo și nu s-a ferit să ofere un răspuns celor care critică jocul prestat de Rapid .

Partida Dinamo - Rapid , din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

„(n.r. despre derby) Va fi un meci greu cu siguranţă, pentru că de asta sunt acolo sus şi sunt la primele locuri, au jucători de calitate şi cu siguranţă o să fie un joc greu.

Cred că derby-urile sunt meciuri aparte cu o încârcătură altfel şi sunt meciuri mai diferite, dar sunt meciuri care trebuie câştigate şi cu gândul ăsta o să intrăm pe teren. Cred că ambele echipe o să intre aşa pe teren.

(n.r. jocul lor criticat) Nu ştiu asta cu critica, suntem pe locul 2 la egalitate de puncte cu primul loc, dacă eram pe 10 sau 11 eram criticaţi, dacă eram pe locul 1 detaşat poate eram criticaţi că nu ştiu de ce nu dăm 5-6 goluri, asta cu critica nu trebuie să o ascultăm din afară.

Contează ceea ce facem noi în viaţa de zi cu zi la antrenamente şi nu cred că neapărat trebuie să ascultăm părerile unora şi altora, tot ce contează e intern şi ce facem în ziua de zi cu zi”, a spus Alexandru Paşcanu.

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

