Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus înaintea derby-ului cu Dinamo

Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus &icirc;naintea derby-ului cu Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid o va întâlni pe Dinamo, în derby-ul etapei 13 din Superliga.

TAGS:
RapidAlexandru PascanuDinamoSuperliga
Din articol

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Alexandru Pașcanu nu bagă în seamă criticile venite din exterior

Alexandru Pașcanu a vorbit despre derby-ul cu Dinamo și nu s-a ferit să ofere un răspuns celor care critică jocul prestat de Rapid.

Fundașul giuleștenilor a subliniat faptul că Rapid se află pe locul secund în Superliga, la egalitate cu liderul FC Botoșani, iar cei din exterior care contestă jocul Rapidului nu reprezintă un punct de interes.

(n.r. despre derby) Va fi un meci greu cu siguranţă, pentru că de asta sunt acolo sus şi sunt la primele locuri, au jucători de calitate şi cu siguranţă o să fie un joc greu.

Cred că derby-urile sunt meciuri aparte cu o încârcătură altfel şi sunt meciuri mai diferite, dar sunt meciuri care trebuie câştigate şi cu gândul ăsta o să intrăm pe teren. Cred că ambele echipe o să intre aşa pe teren.

(n.r. jocul lor criticat) Nu ştiu asta cu critica, suntem pe locul 2 la egalitate de puncte cu primul loc, dacă eram pe 10 sau 11 eram criticaţi, dacă eram pe locul 1 detaşat poate eram criticaţi că nu ştiu de ce nu dăm 5-6 goluri, asta cu critica nu trebuie să o ascultăm din afară.

Contează ceea ce facem noi în viaţa de zi cu zi la antrenamente şi nu cred că neapărat trebuie să ascultăm părerile unora şi altora, tot ce contează e intern şi ce facem în ziua de zi cu zi”, a spus Alexandru Paşcanu. 

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine &icirc;l va &icirc;nlocui pe Musi &icirc;n derby-ul cu Rapid! Variantă surprinzătoare
Cine îl va înlocui pe Musi în derby-ul cu Rapid! Variantă surprinzătoare
C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut p&acirc;nă acum la Dinamo - Rapid: se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională
Câte bilete s-au vândut până acum la Dinamo - Rapid: se anunță o atmosferă incendiară pe Arena Națională
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid
ULTIMELE STIRI
Dialog incredibil &icirc;ntre agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: &rdquo;Să plece și să joace &icirc;n Rom&acirc;nia!&rdquo;
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!”
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: &rdquo;Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct&rdquo;
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: ”Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct”
&bdquo;E o superstiție&rdquo; Novak Djokovic a dezvăluit lucrul pe care nu l-a făcut niciodată, de c&acirc;nd e tenismen profesionist
„E o superstiție” Novak Djokovic a dezvăluit lucrul pe care nu l-a făcut niciodată, de când e tenismen profesionist
Marele semn de &icirc;ntrebare pentru El Clasico! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu starul Barcelonei
Marele semn de întrebare pentru El Clasico! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit &icirc;nainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Gigi Becali s-a răzgândit înainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Marius Lăcătuș, dialog &icirc;n contradictoriu cu Gigi Becali: &rdquo;Am fost un prost că am avut &icirc;ncredere &icirc;n tine!&rdquo;

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas &rdquo;&icirc;n picioare&rdquo;

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate



Recomandarile redactiei
Dialog incredibil &icirc;ntre agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: &rdquo;Să plece și să joace &icirc;n Rom&acirc;nia!&rdquo;
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!”
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: &rdquo;Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct&rdquo;
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: ”Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct”
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la București: &rdquo;Asta o să vă facă viața grea&rdquo;
Attenzione, FCSB! Bologna a spus clar ce se va întâmpla la București: ”Asta o să vă facă viața grea”
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Spaniolii anunță revenirea lui Alex Pașcanu &icirc;n Rom&acirc;nia: Transfer definitiv pentru cel puțin 300.000 de euro
Spaniolii anunță revenirea lui Alex Pașcanu în România: "Transfer definitiv pentru cel puțin 300.000 de euro"
Detaliile contractului lui Alexandru Pașcanu la Sporting Gijon! Condițiile pentru a fi transferat definitiv&nbsp;
Detaliile contractului lui Alexandru Pașcanu la Sporting Gijon! Condițiile pentru a fi transferat definitiv 
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Mitul mașinilor &bdquo;eco&rdquo;: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Hamas returnează &icirc;ncă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc &icirc;ntre Israel și Hamas

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Trump amenință Venezuela: &bdquo;Luăm &icirc;n calcul lovituri terestre &icirc;mpotriva cartelurilor&rdquo; &ndash; CIA ar fi fost deja autorizată

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!