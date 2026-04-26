Reacția rapidiștilor după ce Dinamo a făcut 3-0 pe Arena Națională

Dinamo și Rapid își dau întâlnire în etapa #6 din play-off-ul Superligii României pe Arena Națională. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indica 14 grade Celsius.

În minutul 71 al meciului, Alexandru Musi, intrat pe teren în minutul 56 în locul lui Matteo Duțu, l-a învins pe Adrian Briciu din interiorul careului cu un șut puternic la colțul scurt.

Musi a semnat, așadar, golul cu numărul trei al ”câinilor” în derby-ul cu Rapid. Iar după reușita fotbalistului de la Dinamo, suporterii din galeria giuleștenilor au început să plece de la stadion.

În turul play-off-ului, Rapid a învins-o pe Dinamo cu 3-2 în Grant.

Înainte să înceapă meciul, galeria lui Dinamo a ridicat în Peluza Cătălin Hîdan o scenografie în memoria lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României stins din viață pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Rapidiștii, fără steaguri și în plin protest, au aplaudat când galeria lui Dinamo a ridicat scenografia. Cele două galerii au scandat, ulterior, împreună numele fostului mare antrenor care a câștigat titluri atât în Ștefan cel Mare, cât și în Giulești.