Claudiu Petrila, CRIZĂ de plâns pe bancă după ce a fost scos din Dinamo - Rapid

Cele două echipe s-au întâlnit pe Arena Națională în etapa #6 din play-off-ul Superligii României. Dinamo a făcut instrucție cu Rapid , iar la capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 3-1.

În minutul 81, după ce Rapid a epuizat toate cele cinci schimbări, Claudiu Petrila s-a accidentat. Cel mai probabil, a suferit o ruptură musculară, în ideea în care a ieșit de pe suprafața de teren cărat de staff-ul medical al giuleștenilor, fără să poată călca.

Asta înseamnă că sezonul s-a încheiat pentru fotbalistul Rapidului, care a fost surprins de camerele TV plângând pe bancă (VEZI GALERIE FOTO).

Rapid a jucat finalul meciului în inferioritate numerică.

În minutul 71 al meciului, Alexandru Musi, intrat pe teren în minutul 56 în locul lui Matteo Duțu, l-a învins pe Adrian Briciu din interiorul careului cu un șut puternic la colțul scurt.

Musi a semnat, așadar, golul cu numărul trei al ”câinilor” în derby-ul cu Rapid. Iar după reușita fotbalistului de la Dinamo, suporterii din galeria giuleștenilor au început să plece de la stadion.

În turul play-off-ului, Rapid a învins-o pe Dinamo cu 3-2 în Grant.