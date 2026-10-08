Alexandru Chipciu, savuros după victoria din derby-ul cu CFR Cluj: „Ca o glumă după meci”

”U” Cluj s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci restant din runda a 4-a din Superliga, care s-a disputat pe terenul „feroviarilor”.

Golurile „șepcilor roșii” au fost marcate de Macalou (51', 71') și de Mendy (55'), iar reușita „feroviarilor” i-a aparținut lui Drazic (14').

Alex Chipciu, în stilul caracteristic: ce a spus despre victoria din derby-ul cu CFR Cluj

Jucătorul formației antrenate de Cristiano Bergodi a început cu o glumă flash-ul de după meciul din Gruia.

Apoi, Alex Chipciu a explicat unde s-a făcut diferența în partida cu CFR Cluj, despre care a recunoscut că traversează o perioadă complicată. Fostul jucător al „feroviarilor” a prefațat și duelul cu Rapid din runda a 11-a de Superliga.

„Bine că a dat gol din prima, asta ca o glumă după meci. Un meci greu, intens, am și greșit la primul gol, am apreciat greșit, mi-a intrat și nocturna în ochi. Terenul era uscat, iarba mare, era greu să construiești, dar am încercat, iar apoi s-a întors împotriva lor treaba asta. Cred că, per total, este o victorie meritată.

Fiecare meci pe care-l jucăm aici nu-l începem cu starea potrivită pentru un astfel de meci, noi mereu intrăm mai greu. Trebuie să fim corecți și să spunem că CFR e într-un moment mai greu acum și s-a schimbat balanța pentru noi la nivel de lot. Și acum au lot bun, în față au jucători de primele echipe.

Important pentru noi este că am câștigat și revenim sus. Am terminat pe un fond de joc bun. Avem meciuri foarte grele, cu Rapid, care e surpriza plăcută a campionatului, n-a pierdut anul ăsta (n.r. are o înfrângere, pe teren propriu cu Dinamo), sperăm să fim noi cei care sparg gheața.

CFR rămâne un club puternic. Ne bucurăm că am câștigat, am marcat goluri aici. Toate meciurile cu CFR au fost cu goluri multe. Când intră de pe bancă un jucător de naționala Bosniei, e clar că aduce un plus. Drammeh, și el la fel, un jucător foarte bun. Aș spune că și în prima repriză i-am măcinat pe cei de la CFR, că făceau efort, să se apere, erau toți în apărare”, a declarat Alex Chipciu.