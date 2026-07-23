”U” Cluj - Brann 2-2 a avut loc pe stadionul lui Sepsi OSK, la Sf. Gheorghe. Returul programat o săptămână mai târziu, la Bergen, va fi decisiv pentru ardeleni, care riscă eliminarea din cupele europene.

Alex Chipciu și-a adus aminte de un moment la FCSB după meciul cu Brann: ”Mi se pare incredibil”

După meci, Chipciu a sugerat că norvegienii au crescut enorm în fotbal și că cele două goluri încasate de ”șepcile roșii” la Sf. Gheorghe ar fi putut fi evitate.

”Știam că va fi un meci greu. Am studiat faza lor defensivă, nu ne-am speriat. Când am văzut faza lor ofensivă, am plecat cam supărați de la ședință.

Comparativ cu Dinamo Kiev, Kiev are o calitate mai bună la pasă, dar ei (n.r. Brann), ca echipă, sunt mult mai organizați, fac presing tot meciul.

Am luat golurile puțin cam ușor, chiar dacă ei au avut controlul asupra meciului. Am avut și noi niște șanse incredibile, dar n-am profitat de ele. Sau măcar să nu fi luat golurile astea. Putem să luăm și bătaie, dar măcar să ne chinuim adversarii. Cu puțină șansă puteam să câștigăm.

Acum 10-12 ani am picat cu Stromsgodset, campioana Norvegiei la momentul acela. Eram în autocar, toți de la FCSB, și nu știam de unde sunt. Ne gândeam: «Ce noroc pe noi!». I-am bătut tur-retur.

Acum mi se pare incredibil să joci cu locul 3-4 din Norvegia și să fie atât de buni. Cu siguranță, ei fac ceva bun și noi ceva greșit. Nu cred că un jucător român îi este inferior unui norvegian la tehnică. Ar trebui să fim umili. Nu aveau individualități, fac lucruri simple, bune, și te pun în dificultate.

Pe final a intrat și Jovo Lukic, a dat și gol. Ușor, ușor începem să fim în formula completă. Începem să ne echilibrăm și, cu siguranță, vom merge în Norvegia și va fi același punct de plecare. Știm că vom suferi și acolo. Suferi, suferi, dar trebuie să ai și încrederea că poți să faci ceva.

Ne bucurăm că le-am dat speranță oamenilor care au venit la meci. Avem dezavantajul ăsta că n-am jucat pe teren propriu. Aș rămâne cu lucrurile pozitive.

N-am pierdut cu Dinamo Kiev, am jucat cu Brann, care anul trecut a fost în primăvara Europa League. Atât am putut să oferim. Ca implicare, repet, nu pot să fiu supărat pe nimeni.

De multe ori, realitatea din teren e diferită de cea a privitorului. E clar că toți jucătorii își doresc să atace, să aibă încredere, dar trebuie să ții cont de valoarea adversarului. Nu e că nu vrei, dar nu poți. Contează ce faci pe teren.

Ei, dacă din două pase sunt la tine în careu, data viitoare vii și bagi în marșarier, nu mai bagi în a cincea. Îmi dau seama, de afară e diferit de ce simți în teren”, a spus Chipciu la Digi Sport.

”U” Cluj - Brann 2-2

Norvegienii au început în forță meciul, iar în minutul zece aveau o posesie de 92%! În minutul 40 a venit și golul lui Brann: Niklas Castro a deschis scorul înainte de pauză.

În actul secund, Felix Myhre a dus scorul la 2-0 în minutul 53, iar șapte minute mai târziu Cristiano Bergodi a schimbat patru jucători, fapt care s-a dovedit esențial în revenirea ardelenilor.

Jovo Lukic, intrat în minutul 61, a micșorat diferența din pasa lui Marius Ștefănescu (minutul 85), iar Pedro Pinho a restabilit egalitatea în minutul 88. În minutele suplimentare, Ștefănescu a avut o bară.