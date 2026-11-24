„Probabil se și încălzise puțin Daniel, el este un antrenor care trăiește la intensitate maximă fiecare reușită sau nereușită a elevilor săi. Când a văzut ce ratări a avut Filip Stojilkovic, nu s-a putut abține, pentru că un jucător de valoarea lui trebuie să închidă meciul când are astfel de ocazii. Pancu a fost și atacant, e clar că el vede spațiile și știe cum ar trebui finalizat. E normal, pentru că e presiune mare. Nu a făcut mare lucru, și-a aruncat geaca” , a spus Niță, la VOYO SPORT LIVE.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani și-a aruncat geaca pe jos în minutul 64 al partidei din etapa a 16-a a SuperLigii, la scorul de 2-1, imediat după o ratare mare a atacantului Filip Stojilkovic.

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Marica: „A fost calm în restul meciului”

La rândul său, Marica a subliniat că temperamentul lui Pancu este bine cunoscut, însă a remarcat că în ciuda gestului din repriza secundă, tehnicianul și-a păstrat cumpătul în restul confruntării de la Sfântu Gheorghe. „Ce a făcut, a aruncat și el cu geaca, e un antrenor vulcanic, dar nu e ceva nemaivăzut. A și spus «știam că Petrila e bun și o dă în poartă», adică Pancu a fost calm în restul meciului”, a transmis Marica.

La finalul jocului, Daniel Pancu a explicat că frustrarea sa a venit din cauza numeroaselor situații de gol irosite de jucătorii săi ofensivi în acest sezon. „Mi-am aruncat geaca pentru că sunt multe ocazii, foarte multe ocazii, pe care nu reușim să le finalizăm. Toți jucătorii din atac au valoare. Sunt foarte multe ocazii în acest campionat. Multe dintre ele foarte clare pe care nu reușim să le finalizăm. Trebuie să fim puțin mai responsabili”, a zis antrenorul giuleștenilor.

Filip Stojilkovic, atacantul elvețian împrumutat de la Pisa, a marcat 4 goluri în 14 apariții pentru Rapid, fiind protagonistul mai multor ratări importante în actuala stagiune. După victoria de la Sfântu Gheorghe, formația din Giulești ocupă locul 2 în SuperLiga, cu 34 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.