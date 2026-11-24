Incidentul s-a petrecut în etapa a 12-a din La Liga 2, în timpul meciului cu Tenerife. În prelungiri, Owono a ieșit din poartă și l-a lovit cu genunchiul în piept pe atacantul advers, care plecase pe contraatac. Jesus de Miguel a suferit un stop cardio-respirator și a fost transportat la spital, însă medicii au confirmat decesul său o zi mai târziu.

Jesus Owono a revenit la pregătire!

Potrivit publicației Marca, portarul din Guineea Ecuatorială a fost prezent la centrul de pregătire al lui FC Andorra în cursul săptămânii trecute.

Luni, 23 noiembrie, acesta a efectuat o ședință individuală, axată exclusiv pe pregătirea fizică. Nu a intrat încă în programul normal al echipei și nici nu a folosit mănușile de portar.

Portarul a primit o suspendare de 12 meciuri

Comisia de Disciplină a Federației Spaniole de Fotbal a analizat faza și a decis să îl suspende pe Owono pentru 12 partide. Portarul a ispășit până acum un singur meci și ar putea reveni în competiție la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie.

Până atunci, FC Andorra se bazează pe Pau Lopez, titular în ultimul meci, cu Almeria, dar îl are la dispoziție și pe italianul Nico Ratti.