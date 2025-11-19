NEWS ALERT Alertă! Titularul din Superliga s-a „rupt” la echipa națională și e OUT

Alertă! Titularul din Superliga s-a „rupt" la echipa națională și e OUT
Universitatea Craiova primește vești deloc bune din ultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026. 

Anzor MekvabishviliGeorgiaBulgariaUniversitatea Craiova
Mijlocașul georgian Anzor Mekvabishvili, unul dintre oamenii de bază ai oltenilor, a fost schimbat prematur în meciul Bulgaria - Georgia, scor 2-1, disputat la Sofia.

Titular la centrul terenului, Anzor a părăsit gazonul în minutul 31, la scorul de 2-0 pentru bulgari. Georgianul a cerut schimbarea, iar selecționerul a fost obligat să-l înlocuiască cu atacantul Giorgi Kvilitaia.

Georgia, înfrântă. Anzor, OUT!

Gruzinii au fost surprinși încă din start, iar după golurile lui Rustev și Krastev, antrenorul a fost nevoit să schimbe planul. Oaspeții au abordat ulterior o tactică de „totul sau nimic” și au înscris prin Luka Lochoshvili în minutul 88 pentru a duce scorul final de pe tabelă la 2-1.

Pentru Universitatea Craiova, pierderea lui Mekvabishvili ar fi o lovitură majoră. Sosirea lui în iarnă a schimbat echilibrul de la mijloc, iar cifrele vorbesc de la sine: 21 de meciuri, 1 gol, 7 pase decisive în acest sezon.

În plus, Anzor este un om-cheie și pentru naționala Georgiei, la care a strâns deja 29 de selecții, iar cota sa de piață este evaluată la 1,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Pentru „U” Craiova urmează o deplasare la Pitești vineri, 21 noiembrie, pentru duelul cu FC Argeș din etapa #17 a Superligii României. Doar șase zile mai târziu, oltenii vor primi vizita celor de la Mainz 05 în cadrul Conference League, iar în prima săptămână din decembrie vor avea trei partide: „U” Cluj (01.12), Petrolul (04.12) și CFR Cluj (07.12).

