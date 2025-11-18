San Marino a condus în meciul disputat pe arena "Ilie Oană", grație unui gol înscris în minutul 2, dar apoi tricolorii au revenit în control.



Ce a spus Gică Popescu după România - San Marino 7-1



În ciuda acestui succes, România încheie grupa de calificare pe locul 3. După Austria și Bosnia-Herțegovina. Fostul căpitan al Barcelonei, Gheorghe Popescu, a comentat parcursul naționalei din aceste preliminarii și a vorbit despre tragerea la sorți pentru baraj. "Baciul" speră să evităm Turcia:



"N-am tremurat deloc. Eu cred că este apreciat faptul că au luat meciul foarte în serios, în ciuda unui gazon aproape impracticabil. Jucătorii noștri încercau să plece pe contraatac și li se oprea mingea în apă. Am avut o atitudine serioasă.



Să nu uităm că am jucat împotriva unei echipe de jucători amatori. Ei lucrează în bănci, în tot felul de locuri. E un rezultat normal, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Să așteptăm cu încredere și cu noroc tragerea la sorți pentru baraj.



Nu mi-aș dori să picăm cu Turcia, o consider cea mai valoroasă echipă pe care am putea să o întâlnim în semifinală. Jucătorii din echipa Turciei sunt jucători extraordinari. Este incredibil la ce nivel a ajuns fotbalul din Turcia.



Va fi teribil de greu, indiferent care va fi adversarul. Nu cred că suntem la nivelul dorit și nici la nivelul care să ne permită să trecem de una dintre cele patru adversare", a declarat Gică Popescu, pentru Antena 1.



România merge la barajul pentru CM 2026



Tricolorii au încheiat Grupa H pe locul 3, după Austria și Bosnia-Herțegovina, însă mai au o șansă să ajungă la Campionatul Mondial din 2026.



România va lua parte la barajul de anul următor, grație rezultatelor din Liga Națiunilor. Tragerea la sorți va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la Zurich. Evenimentul va fi transmis LIVE pe site-ul FIFA și în format LIVE BLOG pe www.sport.ro.



Echipa noastră va fi în a patra urnă valorică la tragerea la sorți. În semifinala barajului, elevii lui Mircea Lucescu ar putea înfrunta un "balaur" din prima urnă, cum ar fi Italia sau b.



Clasament final Grupa H

