ALASHKERT - FCSB, DISEARA LA PRO TV | Decizie neasteptata a lui Gigi Becali inaintea meciului! Ce mutare pregateste

Inaintea partidei cu Alashkert, transmisa in direct de Pro TV, Gigi Becali isi face calculele si pentru turul urmator.

Gigi Becali nu renunta la transferul lui Bradley de Nooijer de la Viitorul! Fundasul stanga de 21 de ani este considerat ca inlocuitorul perfect pentru Junior Morais si solutia pentru a rezolva criza pe acest post in conditiile in care Momcilovic si Alexandru Stan sunt, in prezent, accidentati.

Conform Fanatik, Becali a mai facut o mutare in tentativa de a-l aduce pe De Nooijer la FCSB: l-a rugat pe Gica Hagi sa nu-l foloseasca pe olandez in dubla cu Gent din Europa League! Astfel, De Nooijer ar fi eligibil pentru a fi folosit in tururile preliminare ale competitiei.

Ramane de vazut care va fi decizia lui Hagi. Daca De Nooijer va juca impotriva lui Gent, FCSB ar trebui sa se reorienteze pentru ca De Nooijer n-ar putea fi folosit inainte de faza grupelor, daca FCSB ajunge acolo.