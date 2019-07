Noile achizitii de la FCSB si-au surprins imediat colegii din vestiar! Vina, Salomao si Moutinho au un lucru in comun! VIDEO

FCSB a facut 6 transferuri in aceasta vara pentru cele doua obiective: titlul si calificarea in grupele Europa League. Ultimii veniti sunt Ionut Vina, adus cu 750.000 de euro de la Viitorul, Diogo Salomao si Thierry Moutinho, ultimii 2 venind liber de contract.

Cei 3 au un lucru in comun: au aparatori personalizate! In cazul lui Vina, pe aparatori este o imagine cu acesta de pe vremea in care evolua pentru Viitorul si sunt scrise cuvintele: "Credinta, pasiune, munca, ambitie". Moutinho are un colaj de fotografii cu familia si prietenii, in timp ce Salomao are o imagine cu el si un logo.