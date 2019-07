"Acum, le zic sa imi dea ei 100.000 de euro ca sa-l iau!" Becali, ENERVAT ca i-a fost refuzata oferta: ultimul mare transfer al verii la FCSB

FCSB incearca sa dea ultima mare lovitura pe piata transferurilor in aceasta vara.

FCSB are nevoie urgenta de un fundas stanga, iar Gigi Becali isi concentreaza toate eforturile pentru aducerea lui Bradley de Nooijer de la Viitorul.

Gigi Becali a precizat ca a renuntat la ideea de a-l aduce pe Florin Stefan de la Sepsi si este dispus sa plateasca 850.000 de euro pentru De Nooijer.

"Ne trebuie un fundas lateral stanga, in dreapta avem 3 fundasi. Fundas stanga trebuie sa luam. Asteptam sa vedem, din cei de care am vorbit. Stefan, nu! De Nooijer asteptam. Am oferit 500.000 de euro pentru Stefan si ei nu au vrut. Acum, le zic sa imi dea ei 100.000 ca sa il iau. Avem nevoie de un fundas stanga de valoare. Nu ne mai intereseaza Stefan, asa valoros cum e", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Becali l-a rugat pe Hagi sa nu-l foloseasca pe De Nooijer

Conform Fanatik, Becali a mai facut o mutare in tentativa de a-l aduce pe De Nooijer la FCSB: l-a rugat pe Gica Hagi sa nu-l foloseasca pe olandez in dubla cu Gent din Europa League! Astfel, De Nooijer ar fi eligibil pentru a fi folosit in tururile preliminare ale competitiei.

Ramane de vazut care va fi decizia lui Hagi. Daca De Nooijer va juca impotriva lui Gent, FCSB ar trebui sa se reorienteze pentru ca De Nooijer n-ar putea fi folosit inainte de faza grupelor, daca FCSB ajunge acolo.