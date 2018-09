Motivul pentru care a fost DEMIS de la CFR: "De aici a inceput scoaterea mea de la Cluj!" Nu a ascultat indicatiile de la oficiala

Dorinel Munteanu a recunoscut dupa 12 ani ca Paszkany a incercat sa se bage peste el la echipa.



Munteanu, fost antrenor la CFR Cluj in sezonul 2005-2006, a declarat ca fostul patron al CFR-ului a incercat sa-i impuna o serie de jucatori. Munteanu, aflat la prima sa experienta ca antrenor, a refuzat sa asculte de patron. Chiar daca a castigat meciul cu Pandurii, Munteanu a fost dat afara de la CFR Cluj.

"Asta e parerea lui MM, pe care o respect. Nu am acceptat sa fac aceste lucruri, de aia am fost dat afara. Am fost incomod, nu sunt niciodata un astfel de om. Au venit sase portughezi si ar fi trebuit sa joace, dar la mine juca doar unul. Paszkany nu s-a bagat la inceput la echipa...Un singur joc, la Pandurii, mi s-a transmis sa scot niste jucatori. Nu i-am scos, am castigat si de aici a inceput scoaterea mea de la CFR. De acasa, s-a transmis in tribuna, apoi mie, pe banca. Nu am facut asta si am castigat cu 3-1. Paszkany avea habar de fotbal, Muresan ştia şi el, dar ca un suporter, la inceput. Cel mai bun lucru e sa-i ascultati pe fostii mei jucatori, nu pe MM", a declarat Dorinel Munteanu pentru ProSport.

Reactia lui Dorinel Munteanu vine in contextul in care Mihai Stoica a precizat ca nu exista patron din Liga 1 care sa nu se implice la echipa si a dat drept exemplu situatia prin care a trecut Munteanu.