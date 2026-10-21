Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă sensibilă din punct de vedere financiar. Clubul a intrat în insolvență după ce a părăsit cupele europene. Mai mult decât atât, echipa a avut mai multe interdicții la transferuri.

Răzvan Zăvăleanu, verdict crunt după intrarea în insolvență a CFR Cluj

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 21 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Răzvan Zăvăleanu.

Moderatorul Cristi Pintea a întrebat când ar putea, de fapt, să iasă CFR Cluj din insolvență. Administratorul judiciar al ardelenilor nu a stat pe gânduri și a oferit două variante.

Dacă Neluțu Varga va face o infuzie de capital, atunci clubul ar putea ieși rapid din insolvență. A doua variantă propusă de Răzvan Zăvăleanu îi va întrista pe suporteri: dacă patronul nu va aduce bani, atunci CFR Cluj trebuie să aștepte 5 ani pentru ca procedura să fie închisă.

Răzvan Zăvăleanu a amintit de faptul că CFR Cluj are încasări importante pentru nivelul SuperLigii, însă datoriile din trecut ar putea întârzia semnificativ redresarea clubului.

„(n.r. - Cât timp estimați că ar dura până ca CFR să iasă din insolvență?) Dacă vorbim despre o infuzie de capital rapidă, atunci lucrurile s-ar putea termina repede. Dacă ne raportăm la ceea ce avem astăzi, mai devreme de 5 ani de acum încolo nu s-ar putea rezolva problemele.

Pentru suportarea cheltuielilor curente și pentru aducerea societății pe linia de plutire, suntem cam acolo unde trebuie. Depinde de drepturi TV, de bilete, de merchandising, de sponsori. CFR este un club care a reușit să facă din aceste surse de finanțare 6-7 milioane de euro anual.

Banii aceștia îți ajung ca să te poziționezi chiar și pe o poziție de play-off, atât timp cât nu ești afectat de executări silite. Problema mea principală sunt creanțele de dinainte de deschiderea procedurii. Care aparent, din sursele posibile, nu ar putea fi susținute”, a declarat Răzvan Zăvăleanu la VOYO SPORT LIVE.