Dinamo și ”U” Cluj, sancționate dur de Comisia de Disciplină!

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancţiuni pentru FC Dinamo, Universitatea Cluj şi CFR Cluj, ca urmare a incidentelor de la meciurile din Superligă.

Dinamo a primit o penalitate sportivă de 11.250 lei în temeiul articolului 54.2 din Regulamentul Disciplinar, privind “Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea”.

Articolul prevede că dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ faţă de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancţionat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător.

Ca urmare a incidentelor de la jocul CFR Cluj – Universitatea Cluj, au fost sancţionate ambele cluburi:

În temeiul art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC CFR 1907 Cluj va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 54.2 respectiv penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.b din RD, raportat la art. 83.2.c, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul AS FC Universitatea Cluj va executa sancţinea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei.

Alte decizii ale Comisiei de Disciplină

Universitatea Craiova vs. FCV Farul Constanţa – Incidente - În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, cu aplicarea art.12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu Avertisment.

SC Dinamo 1948 SA vs. AFC Botoşani - Eliminare Diaw Elhadji Pape Djibril (oaspeţi) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Diaw Elhadji Pape Djibril (AFC Botoşani) cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

ACS SC Oţelul Galaţi vs. FK Csikszereda M. Ciuc - Eliminări Vukovic Dusan, Kukovec Nini (oaspeţi) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Vukovic Dusan (FK Csikszereda M.Ciuc) cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Kukovec Nino (FK Csikszereda M.Ciuc) cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

FC CFR 1907 Cluj SA, în insolvenţă vs. Roger Rodrigues Figueira - Cerere de punere în executare - Respinge excepţia de necompetenţă materială ca fiind neîntemeiată. Pune în vedere clubului CFR să depună traducerea regulamentului interimar FIFA şi jucătorului să depună RSTP tradus în limba română. Acordă termen de o saptămână în vederea discutării cererii de suspendare şi efectuarea plăţii. Termen 28.10.2026.

Popescu Alin Justin vs. ACS SC Oţelul Galaţi - Neexecutare Hotărâri CNSL - În baza art. 24.C.1.A din RSTJF, se sancţionează clubul ACS SC Oţelul Galaţi cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată. Termen 18.11.2026.