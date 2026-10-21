FCSB are două victorii consecutive de când l-a instalat pe bacă pe Laurențiu Reghecampf și a reintrat serios în lupta pentru un loc în play-off.

Roș-albaștrii au 18 puncte după primele 12 etape din sezonul regulat al Superligii și sea află pe poziția a șasea la 11 puncte în spatele liderului Dinamo și la un punct peste Farul, echipa de sub linie în acest moment.

Ce a spus rivalul de la ”U” Cluj despre șansele lui FCSB de calificare în play-off

Radu Constantea a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă o vede pe FCSB în play-off, iar oficialul lui ”U” Cluj a spus că este sigur că roș-albaștrii vor încheia sezonul regulat în primele șase echipe ale Superligii.

Constantea a punctat faptul că echipa bucureșteană arată mult mai bine de când a venit Laurențiu Reghecampf și a spus că le vede și pe Petrolul, Corvinul și Farul în lupta pentru play-off.

„(Revine FCSB, vi se pare mai puternică de când a venit Laurențiu Reghecampf?) Da, eu sunt convins că FCSB va fi în play-off, dar pe cele câteva locuri care ar mai rămâne. Sunt echipe care arată bine, cum sunt Petrolul, Corvinul, inclusiv Farul, deci ar fi o bătălie strânsă până spre finalul sezonului regulat pentru locurile de play-off”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.