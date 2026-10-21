EXCLUSIV Efectul Reghecampf! Se luptă cu FCSB pentru play-off-ul din Superliga, dar a spus-o clar: „Sunt convins”

Efectul Reghecampf! Se luptă cu FCSB pentru play-off-ul din Superliga, dar a spus-o clar: „Sunt convins” Superliga
SPORT.RO
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Lupta pentru play-off în Superliga se anunță încinsă și în acest sezon.

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FCSB are două victorii consecutive de când l-a instalat pe bacă pe Laurențiu Reghecampf și a reintrat serios în lupta pentru un loc în play-off.

Roș-albaștrii au 18 puncte după primele 12 etape din sezonul regulat al Superligii și sea află pe poziția a șasea la 11 puncte în spatele liderului Dinamo și la un punct peste Farul, echipa de sub linie în acest moment.

Ce a spus rivalul de la ”U” Cluj despre șansele lui FCSB de calificare în play-off 

Radu Constantea a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă o vede pe FCSB în play-off, iar oficialul lui ”U” Cluj a spus că este sigur că roș-albaștrii vor încheia sezonul regulat în primele șase echipe ale Superligii.

Constantea a punctat faptul că echipa bucureșteană arată mult mai bine de când a venit Laurențiu Reghecampf și a spus că le vede și pe Petrolul, Corvinul și Farul în lupta pentru play-off.

(Revine FCSB, vi se pare mai puternică de când a venit Laurențiu Reghecampf?) Da, eu sunt convins că FCSB va fi în play-off, dar pe cele câteva locuri care ar mai rămâne. Sunt echipe care arată bine, cum sunt Petrolul, Corvinul, inclusiv Farul, deci ar fi o bătălie strânsă până spre finalul sezonului regulat pentru locurile de play-off”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Bogdan Lobonț a dat pronosticul înainte de FCSB - Rapid: „Arată bine. E favorită!”

Fostul portar al naționalei României și-a argumentat alegerea prin diferențele dintre jocul ofensiv al giuleștenilor și prestațiile defensive ale roș-albaștrilor.

„Eu zic că e favorită Rapid pentru că mă gândesc ce produce Rapid din punct de vedere ofensiv și cum se prezintă FCSB din punct de vedere defensiv! Din perspectiva asta... Rapid ofensiv arată bine, ajunge bine în fața porții”, a spus Lobonț, în direct la VOYO Sport Live.

Întrebat cine ar putea marca în derby, fostul internațional a fost scurt și la obiect: „Merg pe Stojilkovic la Rapid și la FCSB pe Stoian”.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a câștigat ultimele două partide din campionat, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu FC Voluntari, și a urcat pe un loc de play-off. 

Interesul pentru derby este ridicat. Până acum, s-au vândut aproximativ 15.000 de bilete, iar oficialii FCSB speră la o asistență record pe Arena Națională.

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