"Aflam din presa ce transferuri a mai facut Bratu!" Atacul dezlantuit al lui Danciulescu dupa DEZASTRUL de la Dinamo

Danciulescu se ia de Bratu, care spune ca nu-si asuma responsabilitatea pentru situatia de al Dinamo.

Fost conducator in Stefan cel Mare, Danciulescu dezvaluie ca n-a fost consultat decat la doua dintre transferurile facute in acest sezon. In rest, Bratu a luat toate deciziile.

"Nu m-am simtit lezat de ceea ce a spus Mircea Rednic, eu am facut lotul lui Dinamo. Florin Bratu a avut mana libera din partea conducerii, atat Negoita, cat si David i-au acordat incredere si au mers pe mana lui la transferuri. Bugetul a fost chiar crescut foarte mult la cererea antrenorului. Au am fost consultat la aducerae lui Sorescu, despre care am zis ca e un tanar de viitor care poate ajuta Dinamo in urmatorii ani.

A mai fost o discutie intre Subotic si un atacant austriac, i-am zis lui Bratu ca l-as vrea pe Subotic pentru ca a mai jucat in Liga 1 si cunoaste campionatul. In rest, din pacate, aflam din presa ce transferuri a mai facut Florin Bratu. Nu e normal ca un antrenor care a primit mana libera din partea conducerii sa nu-si asume responsabilitatea. Bratu a alcatuit lotul si trebuie sa isi asume asta. Am incredere ca Mircea Rednic poate redresa Dinamo si chiar daca pare o utopie, Dinamo poate prinde play-off-ul. Asta daca si suporterii vor fi langa echipa", a spus Danciulescu pentru Digisport.