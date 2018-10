EXCLUSIV! Dinamovistii se TEM de ce e mai rau: "S-a intamplat si la case mai mari sa RETROGRADEZE!"

El spune ca jocul echipei sub comanda lui Rednic a fost mai... balansat.

Vladimir Cohn, fostul actionar al lui Dinamo, spune ca situatia de la Dinamo nu i se pare atat de neagra cum anunta toata lumea, dar si ca, in cazul extrem al unei retrogradari din Liga 1, nu ar trebui sa fim uimiti. Cohn mai atrage atentia ca evolutiile actualilor jucatori ai lui Dinamo nu trebuie comparate cu cele ale marilor glorii ale clubului, ci trebuie incadrate in contextul istoric.

"Eu urmaresc atent meciurile echipei, am vazut si meciul de aseara. Exista o oarecare imbunatatire cu Rednic. Mie echipa mi s-a parut ca a jucat mai… balansat. Au luptat, se vede ca exista o organizare putin mai buna, sa speram ca, in curand, va fi foarte bine. Ca suporter dinamovist imi doresc ca echipa sa castige campionatul, cupa, sa faca performanta, sa faca spectacol, sa bata Steaua… Ce lipseste ca sa se intample asta decid antrenorii, conducerea, proprietarii, noi suntem doar dornici de spectacol si performanta.

Pare si ca e o nervozitate in aer, dar nu am cum sa o simt daca ma uit doar la televizor. Suntem toti spectatori, speram la mai bine. Fiecare face la el in curte ce poate. Nu mai faceti comparatia Dinamo - FCSB, ca ei au mai si bagat bani multi in trasferuri si nu au mai luat titlul de 3 ani. E dupa posibilitati... Nu va mai plangeti de fotbal sau de Dinamo, pentru ca sunt la fel ca toate celelalte domenii din Romania. Atat se poate.

Mi se pare ca Rednic are capacitatea asta sa indrepte lucrurile. Trebuie doar timp. El va fi de judecat dupa pauza de iarna, dupa cantonament. Poate mai imbunatateste ceva si cu ocazia intreruperii campionatului pentru meciurile nationalei, poate mai aduce ceva jucatori. Sunt si cativa jucatori din actualul lot care sunt foarte buni: Gicu Grozav e grozav, Nistor, Hanca, Daniel Popa e ambitios, Denis Ciobotariu va fi un jucator foarte bun... Trebuie antrenati intr-un anumit stil. Nu mai trebuie dat in cap jucatorilor, nu mai trebuie comparati cu Dinu, Lucescu, Lupescu sau Mutu.

Mai lasati trecutul asta, ca nu este cel mai minunat trecut! Se aduce mereu la masa de discutii trecutul. Hai sa incercam sa ne uitam inainte! Ce a fost a fost, sa vedem ce se poate face in prezent si in viitor. Se bate moneda pe trecut, pe trecut, pe trecut... Ba ca a fost cu Securitatea, ba cu Militia, ba cu Borcea, ba cu Badea... Dinu si Lucescu nu mai joaca fotbal, nu va mai preocupati atata de trecut. Felicitari, aplaudam ce a fost, dar marile glorii nu mai pot juca.

Pentru mine nu e un soc ca Dinamo e pe locul 12, ca este pe loc de retrogradare. Se intampla si la case mai mari sa retrogradezi. Au retrogradat si alte cluburi mari. In viitor poate se vor indrepta lucrurile, nu e mare problema. Se poate orice, se poate ajunge si in play-off, se pot castiga si trofee. Sunt 6-7 puncte diferenta intre Dinamo si un loc de play-off. Cu 2-3 jucatori buni in echipa poti sa schimbi jocul, orice se poate intampla", a declarat Cohn pentru Sport.ro.