3 dintr-o lovitura la Dinamo! Vine un jucator de nationala. Cu cine s-a inteles Rednic

Mircea Rednic vrea cat mai repede jucatori pentru a forta intrarea in play-off.

Rednic e convins ca paote redresa situatia. Azi, Dinamo s-a inteles cu 3 jucatori. Dupa portarul Logan Bailly si fundasul dreapta Locingni, Rednic l-a convins si pe albanezul Naser Aliji sa semneze. Digisport anunta ca fotbalistul crescut de Basel si-a dat acordul sa vina la Dinamo.

Aliji, 24 de ani, a jucat ultima oara in Serie B, la Virtus Entella, de care s-a despartit in vara. Inainte, mai jucase pentru Basel, Vaduz si Kaiserslautern. Aliji are selectii in toate nationalele de juniori si tineret ale Elvetiei, iar la seniori a jucat 11 meciuri pentru Albania!

Venirea lui Aliji inseamna aproape sigur despartirea 'cainilor' de Popovici, fotbalist pe care Rednic l-a criticat public aseara, dupa 0-0 la Chiajna.