Adrian Porumboiu iese la atac și îl face varză pe Kyros Vassaras: ce l-a scos din minți

Fostul finanțator de la FC Vaslui nu a acceptat argumentele prezentate de Kyros Vassaras privind faza premergătoare golului decisiv din Bănie. Potrivit șefului CCA, arbitrii din camera VAR au procedat corect neintervenind la ofsaidul inițial, deoarece acțiunea a fost încadrată la o nouă fază de atac (APP - Attacking Possession Phase).
Reacția omului de afaceri a fost una vehementă la adresa grecului din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor, contestând modul în care faza a fost judecată.
„Arbitrajul e vai și amar. Am văzut explicaţiile acelea ilare pe care le-au dat cu atâta impertinenţă. APP rămâne ai PIPI. Este o greşeală imensă de arbitraj, de necombătut şi ne iau şmecherii ăştia de fraieri pe toţi. Ei cred că suntem nişte proşti, dar se fac de râs. Mă deranjează siguranţa asta obraznică pe care o afişează, minţind cu neruşinare. Ce explicaţii sunt alea? Suntem tembeli?”, a reacționat Adrian Porumboiu, potrivit PrimaSport.
Critici pentru șeful federației și frații Kovacs
Atacurile nu s-a oprit la Vassaras. Fostul arbitru i-a vizat pe Răzvan Burleanu, dar și pe Istvan și Szabolcs Kovacs, sugerând că aceștia ar fi apropiați de echipa CFR Cluj.
„Atâta timp cât ai o federaţie care nu îşi respectă propriul statut şi un preşedinte ales nelegal, atâta timp cât pui un şmecher de fost arbitru sau cineva care nu şi-a găsit de lucru în Grecia şi îl aduci aici ca un mare imperator, asta se va întâmpla mereu. Popa, săracul, e doar un pion otrăvit şi aşa rămâne, dar el e salvat de cei care îl deleagă. Apoi de ce l-ai trimis la centru pe Szabolcs ăsta, după ce a făcut ce a făcut la derby-ul Clujului? (...) El bea şampanie cu CFR-ul când luau campionatele”, a adăugat Porumboiu.
Universitatea Craiova s-a impus în fața lui Dinamo și ocupă prima poziție în clasamentul play-off-ului Superligii, având un avans de trei puncte față de ocupanta locului doi, Universitatea Cluj.