Adrian Porumboiu iese la atac și îl face varză pe Kyros Vassaras: ce l-a scos din minți

Fostul finanțator de la FC Vaslui nu a acceptat argumentele prezentate de Kyros Vassaras privind faza premergătoare golului decisiv din Bănie. Potrivit șefului CCA, arbitrii din camera VAR au procedat corect neintervenind la ofsaidul inițial, deoarece acțiunea a fost încadrată la o nouă fază de atac (APP - Attacking Possession Phase).

Reacția omului de afaceri a fost una vehementă la adresa grecului din fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor, contestând modul în care faza a fost judecată.

„Arbitrajul e vai și amar. Am văzut explicaţiile acelea ilare pe care le-au dat cu atâta impertinenţă. APP rămâne ai PIPI. Este o greşeală imensă de arbitraj, de necombătut şi ne iau şmecherii ăştia de fraieri pe toţi. Ei cred că suntem nişte proşti, dar se fac de râs. Mă deranjează siguranţa asta obraznică pe care o afişează, minţind cu neruşinare. Ce explicaţii sunt alea? Suntem tembeli?”, a reacționat Adrian Porumboiu, potrivit PrimaSport.