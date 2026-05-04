„Jaful“ de la Craiova, de neînțeles pentru Porumboiu: „De asta e foarte grav!“

În urma acestei situații, formația din Bănie a revenit pe primul loc, cu un avans de trei puncte față de Universitatea Cluj, când mai sunt doar trei etape. Așadar, această viciere de rezultat s-a petrecut în cel mai prost moment posibil, când nu va mai exista nici vreo înjumătățire a punctelor, nici un program cu multe meciuri rămase prin care această eroare să fie dată uitării.

Ceea ce a surprins și mai mult, duminică, a fost că faza în care Nsimba a venit din ofsaid n-a fost nici măcar neclară sau la limită. Chiar și așa însă, a fost ignorată total de cei aflați în camera VAR: Lucian Rusanu și Cătălin Popa.

În dialog cu GSP, fostul mare arbitru, Adrian Porumboiu, a insistat că ce s-a întâmplat la Craiova e deosebit de grav.

„Din ce s-a văzut la televizor, a fost ofsaid clar. Deși nu s-au tras liniile la acea primă parte a fazei, când Nsimba a venit și a jucat mingea din poziție în afara jocului. Cei din VAR erau obligați să verifice faza în integralitatea ei și să tragă liniile, să se lămurească pe toată lumea. Nu înțeleg de ce n-au făcut-o. Aceste faze cântăresc foarte mult la final de sezon, când se decide campioana. E clar că ei, la VAR, au analizat numai ultima parte a fazei. Și e foarte grav, pentru că se poate decide astfel un titlu. Era obligația lor, a celor din VAR. Altfel, pentru ce Dumnezeu mai avem VAR?! Bineînțeles că asistentul Vornicu este primul vinovat că nu a semnalizat ofsaidul lui Nsimba. Dar cea mai mare vină e a celor din VAR! Degeaba îl suspendă pe Cătălin Popa, rezultatul rămâne“, a declarat Porumboiu.