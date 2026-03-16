Fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu a lăudat-o pe FC Argeș, trupa nou-promovată care a produs șocul etapei după ce a învins liderul sezonului regular, Universitatea Craiova, chiar în deplasare, scor 1-0.

Porumboiu a scos în evidență stilul de joc agresiv impus de Bogdan Andone și a transmis că lupta pentru trofeu rămâne una extrem de strânsă, cu multe variabile de luat în calcul.

„Văd că Universitatea Craiova deja câștigase campionatul înainte de a începe play-off-ul, dar uite că a fost o surpriză. Argeș e o surpriză plăcută. Degeaba își puneau mulți semne de întrebare, dar au un antrenor bun și joacă cel mai bun fotbal posibil la jucătorii pe care îi au. Au presing până în treimea echipei adverse. Iar Craiova a jucat pe vârfuri. Lupta la titlu e deschisă, mai sunt 9 etape. Se pot întâmpla multe lucruri.

Rapid a avut șansă cu Dinamo, putea să piardă, se putea întâmpla orice. Intervine o singură discuție. Golul lui Petrila a fost superb, dar e fault. Va fi un play-off interesant. Trebuie să le vedem și pe cele din Cluj când vor începe dansul. Astea sunt primele impresii, va fi un play-off interesant. La primele două meciuri a fost de remarcat atitudinea și dorința, viteza de joc. Astea sunt lucrurile pozitive”, a zis Adrian Porumboiu, potrivit GSP.

Semnal de alarmă pentru Mircea Lucescu

Fostul finanțator din Superliga a comentat și prezența selecționerului Mircea Lucescu în tribune la derby-ul Rapid - Dinamo 3-2. Porumboiu consideră că „Il Luce” nu a găsit soluții pentru echipa națională în rândul jucătorilor care evoluează în competiția internă, în perspectiva duelului dificil cu Turcia.

„Dar, la Rapid - Dinamo, Mircea Lucescu a fost în tribune și nu cred că a găsit vreun jucător despre care să spui că va juca în meciul cu Turcia. În lot e posibil orice, dar mă gândeam să și joace. Problema fotbalului românesc e că găsești greu un jucător care să fie titular la națională în campionat. Așa, te duci și iei din campionate mai slabe. Ne așteaptă un meci năprasnic de greu. Jucăm la ei. Noi îi băteam la noi, dar când mai stăteau cronicarii la un pahar mai lung de vorbă. Dar în realitate...”, a adăugat Porumboiu.