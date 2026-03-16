Astfel, Hagi are cale liberă către echipa națională, acolo unde s-ar fi create un conflict de interese dacă ”Regele” era încă patron de club în momentul în care ar fi preluat naționala. Chiar și așa, influența lui Hagi la Farul rămâne una majoră, însă, din punct de vedere legal, nu i se mai poate imputa nimic legendarului fotbalist.

Adrian Mutu: ”Între Gigi Becali și Gică Hagi nu e mare diferență!”

Adrian Mutu a mărturisit că nu este surprins de această mutare și s-a arătat convins că Gică Hagi va prelua prima reprezentativă de la Mircea Lucescu.

”Nu este o știre pentru mine. Asta pentru că știam lucrul acesta. Eu cred că Gheorghe Hagi va fi antrenorul echipei naționale. Iar ca să poată să fie și legal pe banca naționalei, el trebuia să facă mișcarea asta. În primă fază am înțeles că fata lui Hagi, Kira, ar prelua pachetul majoritar. Dar și așa, Gică Popescu este cumnat. Este o chestie ca Hagi să intre în legalitate atunci când va prelua echipa națională.

Hagi va prelua echipa națională! Bravo lui! Este și timpul lui. Toți ne-am dorit asta și cu toții am văzut că asta se va întâmpla după mandatul lui Mircea Lucescu. Pentru noi, cei din fotbal, nu cred că asta e o știre”, a spus Adrian Mutu la Fanatik.

”Briliantul” crede însă că Hagi va rămâne ”numărul 1” la Farul, chiar și în condițiile în care nu mai este patron în acte. Din acest motiv, l-a comparat pe Gică Hagi cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

”(n.r. Crezi că, de facto, la Farul tot Gică Hagi va lua deciziile importante?) Sunt niște lucruri la care știm deja răspunsul. Cred că va lua Gică Popescu deciziile (n.r. zâmbește). La mentalitate, între Gigi Becali și Gică Hagi nu e mare diferență, la ce mentalitate au. Ambii fiind și machedoni”, a adăugat fostul atacant.